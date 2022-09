Com o noivo, Vítor Soares - mais conhecido por ‘Vitó’ - preso, Sónia Jesus tem contado com o apoio dos pais para cuidar do pequeno Fabian, que nasceu no passado dia 18, e das filhas mais velhas, Maiara, de 10 anos, e Naísa, de sete anos. "As meninas são muito carinhosas com o irmão e a Sónia tem contado com o apoio dos pais, que vivem com ela", contou ao CM Léo Caeiro, comentador do ‘Manhã CM’, da CMTV.









