Filho esclarece estado de saúde de Eunice Muñoz: "Está com alguma fragilidade"

Leia a notícia completa no Vidas

Esta segunda-feira, foi tornado público de que Eunice Muñoz, de 93 anos, está internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. As primeiras notícas indicavam de que a atriz estaria hospitalizada por ter sofrido um enfarte e um AVC, mas a sua neta, Lídia Muñoz, já veio desmentir."As notícias que vieram a público sobre a minha avó não são verdadeiras. Ela está realmente internada mas não sofreu nenhum enfarte nem AVC. Peço que respeitem a sua recuperação e a privacidade de toda a família", escreveu.Em declarações à TVI, António Muñoz Borges, filho de Eunice Muñoz, referiu que o estado de saúde da mãe "está o melhor possível, dado os 93 anos e a sua ativida profissional, que só foi interrompida por ter existido alguma fragilidade do seu estado de saúde".