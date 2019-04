Mateo de apenas um ano segue as pisadas do pai.

05.04.19

Ver esta publicação no Instagram Blessed house ?????????? Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 5 de Abr, 2019 às 9:38 PDT

O filho mais novo de Cristiano Ronaldo já segue as pisadas do pai. O internacional português partilhou um vídeo na rede social Instagram onde mostra Mateo, de apenas um ano, a dar chutos na bola."Casa abençoada", escreveu Ronaldo na descrição do vídeo, que surpreendeu os seguidores, não só pela capacidade de Mateo como também pela ternura das imagens.Recorde-se que Cristianinho, o filho mais velho de Ronaldo, já pisa relvados italianos nos escalões jovens.