Filho volta a unir Cristina Ferreira e António Casinhas

Separados desde 2011, Cristina Ferreira e António Casinhas nunca deixaram de estar presentes na vida um do outro, no entanto, neste momento de maior adversidade, o antigo casal uniu-se ainda mais em prol do bem-estar do filho. Apesar de Tiago, de 11 anos, continuar a viver com a apresentadora da SIC, de 42 anos, o empresário da Malveira é uma presença constante na vida da criança, e visita-o regularmente em casa da antiga companheira, onde está a cumprir ...