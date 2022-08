Filhos de Giovanna Ewbank vítimas de racismo em Portugal

Uma mulher foi detida depois de alegadamente ter feito comentários racistas sobre os filhos da apresentadora, atriz e modelo brasileira Giovanna Ewbank. Tudo aconteceu no sábado, no Clássico Beach Club, na Costa de Caparica (onde a família passa férias), e quem estava presente no restaurante da praia revelou que a mulher terá dito para a estrela brasileira “tirar aqueles pretos imundos dali”.





