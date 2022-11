A família de José Raposo, de 59 anos, cortou relações com a atual companheira, Sara Barradas, de 31 anos. Segundo a ‘TV Guia’, o afastamento aconteceu quando Maria João Abreu, ex-mulher do ator, ainda era viva (morreu a 13 de maio de 2021).



O corte definitivo dos dois filhos mais velhos de José Raposo, Miguel e Ricardo, com Sara aconteceu na sequência das burlas de Felisbela Dias, mãe da atriz, que, entre muitas outras pessoas, lesou, em milhares de euros, Maria João Abreu, Raposo e o irmão deste.