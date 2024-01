Filhos de Kate Middleton ainda não foram ao hospital visitar a mãe

Kate Middleton, de 42 anos, ainda não saiu do hospital, depois de ter feito uma cirurgia abdominal, mas continua a contar com o apoio incondicional da família. O príncipe William tem mostrado ser um marido exemplar, pois não existe um único dia em que não visite a companheira.



De acordo com o ‘The Sun’, o herdeiro ao trono britânico afastou-se por completo das suas funções oficiais para poder visitar "todos os dias" a princesa de Gales na clínica de Londres onde esta foi interna da na terça-feira e irá permanecer durante um período entre 10 e 14 dias.









