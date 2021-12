"Só queria ter respostas”, escreveu David Carreira, assinando por baixo no documento que o pai, Tony Carreira, partilhou a manifestar a sua revolta com a falta de informações da Justiça portuguesa sobre o que aconteceu no momento do acidente que vitimou a filha, Sara Carreira, há um ano. O irmão mais velho, Mickael, também divulgou as palavras do pai.