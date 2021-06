O enfarte do miocárdio mata 12 mil portugueses por ano, aproximadamente duas por dia, segundo dados da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, e milhares de pessoas são afetadas por esta doença do aparelho cardiovascular anualmente. Os principais fatores de risco são o consumo de tabaco, as diabetes e outras doenças como a hipertensão e a obesidade.

Tony Carreira sofreu um enfarte do miocárdio esta quarta-feira e apanhou o País de surpresa,...