A Autoridade Tributária (AT) ainda não avaliou, para efeitos do pagamento do IMI, o apartamento de luxo que Cristiano Ronaldo comprou por 7,59 milhões de euros na Rua Castilho, nº 203. A simulação efetuada no portal da AT indica, segundo um perito avaliador do mercado imobiliário, que as Finanças deverão atribuir ao imóvel um Valor Patrimonial Tributário (VPT), sobre o qual é calculado o IMI, na ordem de 915 mil euros....