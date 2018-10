"Fiquei maluca, fiquei loira", diz Georgina

Opiniões dividem-se e há quem diga que a modelo está "bonita" e quem ache que está "horrível".

Georgina Rodriguez decidiu fazer uma mudança radical de visual e passou de morena... a loira. A namorada de Cristiano Ronaldo publicou uma imagem no Instagram com o novo look e afirma: "Fiquei maluca, fiquei loira".