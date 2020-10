Vinte dias após ter sido internado na ala de Psiquiatria do Hospital do Barreiro, na sequência de um surto psicótico no ‘Big Brother’, André Filipe, de 25 anos, recebeu alta hospitalar esta terça-feira. À sua espera tinha a mãe, Hélia, a namorada, Margarida, e outros familiares, que já respiram de alívio por voltar a abraçá-lo.