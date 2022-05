Florbela Queiroz está de luto pela morte do único filho, de 44 anos. A atriz e Manuel João tinham-se reaproximado depois de um passado conturbado, que envolveu inclusivamente queixas de violência doméstica. “Uma parte de mim partiu, mas a outra parte só sobrevive no único sítio onde sou feliz, no palco.









