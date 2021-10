"Venho pedir aos meus amigos da TVI e do ‘Querido, Mudei a Casa’ se me podiam arranjar o portão. Ajudaram-me uma vez, talvez me possam ajudar agora”. Foi com esta mensagem, deixada na sua página na rede social Facebook, que a atriz Florbela Queiroz, de 78 anos, pediu novas reparações na sua casa.A viver um período difícil, como a própria já admitiu várias vezes, a artista já tinha sido surpreendida pela estação de Queluz de Baixo, em 2015, com a recuperação de algumas das divisões da sua casa.