Nuno da Câmara Pereira foi pai de um menino às 23 horas e 23 minutos do dia 22 de novembro de 2021. Na altura com 70 anos - fez 71 a 19 de junho -, o fadista e também político assumiu que fez questão de assistir ao parto realizado no Hospital Garcia da Horta, em Almada. “Estou feliz e orgulhoso. Adoro o meu filho e foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos.









Ver comentários