"Foi a minha melhor amiga e companheira": Mãe de Sara Carreira reage pela primeira vez à morte da filha

A mãe de Sara Carreira, Fernanda Antunes, reagiu este domingo pela primeira vez à morte da filha, vítima de um acidente de viação no passado dia 5 de dezembro de 2020.Numa publicação na rede social Instagram, a mãe da cantora relembrou a filha como "um ser especial, único e que sempre deixou em qualquer sítio por onde tenha passado um sorriso e um carinho especial", numa fotografia onde surgem vários momentos de mãe e filha."Todas as pessoas que conheceram a Sara percebem o quanto ela era um ser diferente e único. Quem não conheceu pode perceber pelo olhar puro que tinha o futuro que tinha pela frente. A Sara tinha muitos objetivos e todos eles tinham que ver com fazer o bem no mundo", pode ler-se na publicação.Fernanda agradeceu as mensagens de apoio que tem vindo a receber desde o trágico acidente na A1. "Amei e amarei sempre a minha filha todos os dias. Espero que nunca se esqueçam desta menina mulher que iluminou a minha vida", termina.