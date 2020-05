'Foi uma lição viva de esperança': Nuno Markl emociona seguidores ao despedir-se da sua cadela

"A Uva foi uma lição viva de esperança para todas as criaturas. Maltratada, usada como alvo de tiro com chumbos, cega de um olho por um acto de violência, e com a natureza, ainda por cima, a ditar-lhe uma organização dentária duvidosa", começa por escrever o humorista.Markl revela que a cadela tinha problemas cardíacos e pulmonares e mesmo assim "aguentou-se com valentia"."Sempre que achávamos que não se ia safar, no dia seguinte acordava com energia e apetite renovados", explica o apresentador.Mas este sábado, Uva não resistiu: "Virou-me costas, caminhou até à sala, deitou-se de lado, como se fosse dormir, e soltou o maior e mais aliviado suspiro da História do Mundo. Ainda antes de me aproximar, percebi o que tinha acontecido".O apresentador termina a publicação lembrando os seguidores de que há muitos cães que precisam de uma família para os acolher e que também os rafeiros trazem felicidade a um lar: "Os cães mais imperfeitos podem ser perfeitos e há muitos à vossa espera em canis, abrigos, associações. Lembrem-se da Uva e façam o favor - a eles e a vocês - de lhes dar uma casa e afecto".