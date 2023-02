Milhares de foliões, escolas de samba, carros alegóricos e desfiles de mascarados voltaram ontem a encher as ruas de norte a sul de Portugal. Foi o regresso em pleno do Carnaval depois de dois anos de restrições por causa da pandemia. De Alcobaça a Loulé, da Figueira da Foz ao Fundão, da Mealhada a Sines, da Guarda a Sesimbra, o País vestiu-se de muita cor, sorrisos, alegria e música, com crianças, jovens e graúdos a fazerem a festa no dia do Entrudo. Dos mais tradicionais aos mais atrevidos e arrojados, os desfiles e cortejos ainda contaram com a ajuda do bom tempo que se fez sentir de uma maneira geral por todo o território.