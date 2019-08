"Força! Rápidas melhoras": Fãs de Ângelo Rodrigues deixam mensagens de apoio no Instagram e Facebook do CM

Os fãs de Ângelo Rodrigues não ficaram indiferentes ao estado de saúde do ator e através do Instagram e do Facebook do CM , deixaram mensagens de apoio."Força" e "rápidas melhoras" são os comentários mais publicados pelos internautas. "Que Deus te proteja e que possas recuperar a tua saúde", pode ler-se.Recorde-se que o ator, de 31 anos deu entrada há dois dias na unidade hospitalar da Margem Sul com uma infeção grave e já foi submetido a três intervenções cirúrgicas muito delicadas para remover tecidos e drenar um abcesso provocado pos injeções de testosterona.Tem sido submetido a hemodiálise constante e já sofreu uma paragem cardíaca, revertida por intervenção da equipa médica. Ao início da noite desta quarta-feira, os rins de Ângelo Rodriugues começaram a entrar em falência, segundo apurou o CM.