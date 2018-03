Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foto de Carolina Patrocínio com a filha gera polémica

Fãs criticam imagem nas redes sociais.

10:36

Pouco tempo depois de ter dado à luz a terceira filha, Carolina Patrocínio divulgou várias fotografias em que surge com a bebé.



A maior parte dos seguidores elogiou a imagem da apresentadora, mas outros deixaram comentários a criticar o facto de Carolina estar com vários acessórios e maquilhagem, horas depois do parto.



A recém-nascida, que tem o mesmo nome da mãe, nasceu de parto normal, no Hospital da Luz, em Lisboa, na quarta-feira. Gonçalo Uva também marcou o momento nas redes sociais com uma foto com a bebé ao colo.



A apresentadora e a pequena Carolina têm alta do hospital esta tarde.