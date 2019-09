Amigos e familiares juntaram-se na Marinha Grande para o último adeus a Eduardo Manuel Rodrigues Ferreira, conhecido por Eduardo Beauté, o 'cabeleireiro dos famosos'.

As cerimónias fúnebres, que decorreram na terra natal de Eduardo, não contaram com a presença de famosos. As únicas exceções foram a apresentadora Maya, da CMTV, e o cabeleireiro Zeca Azevedo, que acompanharam a celebração religiosa. A ausência de Luís Borges, ex-marido do cabeleireiro, foi a mais notada.

O velório decorreu no final da tarde de quarta-feira e na manhã desta quinta-feira, na casa mortuária da Marinha Grande, com dezenas de amigos a juntarem-se aos familiares, num abraço sentido de quem estava em sofrimento, a chorar a perda de uma vida.

Seguiu-se a missa de corpo presente, na igreja matriz da Marinha Grande, celebrada pelo pároco local. O padre Patrício Oliveira procurou consolar a assembleia e acompanhar os fiéis na sua dor, socorrendo-se de textos da bíblia. Terminada a missa, o caixão seguiu para o crematório de Leiria, acompanhado apenas da família mais próxima.



Morreu aos 52 anos, de causas naturais, não resistindo a uma embolia cerebral fulminante.