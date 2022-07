Fotografia do carro de Cristiano Ronaldo em Alvalade partilhada nas redes sociais

Uma fotografia do carro de Cristiano Ronaldo em Alvalade está a ser partilhada pelos adeptos do Sporting nas redes sociais.A foto mostra o Rolls Royce branco, que o craque português tem conduzido por Lisboa nos últimos dias, na garagem do estádio, na parte do estacionamento que serve o Centro Comercial Alvaláxia.Pela imagem não se percebe quando a foto foi tirada nem sequer se foi Cristiano Ronaldo a levar o carro até àquele espaço.Recorde-se que Cristiano Ronaldo não se apresentou nos trabalhos de pré-época do Manchester United, alegando "problemas familiares".O craque português quer deixar os red devils para jogar preferencialmente num clube que na próxima época dispute a Liga dos Campeões.