Fotografias do corpo de Marília Mendonça divulgadas na internet

Várias fotografias que mostram o corpo da cantora Marília Mendonça, enquanto estava a ser autopsiado, foram divulgadas nas redes sociais.De acordo com a Globo, as imagens constam no relatório entregue às autoridade sobre o acidente que vitimou a artista. A Polícia Civil já afirmou que instaurou um processo para averiguar a divulgação das fotografias.A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, disse que "a família está chocada com tanta monstruosidade". Num vídeo partilhado no Instagram, a mãe da cantora agradeceu o apoio que tem recebido e pediu ainda para as pessoas não partilharem as imagens.Marília Mendonça, de 26 anos, morreu em novembro de 2021 a caminho de um concerto, quando o avião em que seguia caiu em Minas Gerais, no Brasil.