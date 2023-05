Francisca Cerqueira Gomes, de 20 anos, viajou até Miami, nos Estados Unidos, para matar saudades do namorado, Pierre Gasly. O piloto de Fórmula 1 encontra-se na cidade norte-americana para participar no Grande Prémio de Miami, que aconteceu no domingo.



A modelo não deixou passar o dia especial e foi mostrar o seu apoio ao automobilista francês, de 27 anos.









