Em Madrid, para o lançamento de uma coleção de óculos de sol, Francisca Cerqueira Gomes, filha de Maria Cerqueira Gomes, garantiu que a apresentadora “está feliz” com o namoro com Cayetano Rivera.



“Sei que ela está feliz e eu também fico feliz de a ver assim”, disse à ‘Hola’ a modelo de 19 anos, que dividiu o protagonismo com Lucía Rivera, filha do toureiro espanhol.









