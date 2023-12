Francisca Cerqueira Gomes, que namora com Pierre Gasly, é a quarta influenciadora, entre as companheiras de pilotos da Fórmula 1, que mais fatura, segundo informações do site BestBettingSites.com. Com cada publicação que faz no Instagram, a modelo portuguesa, de 20 anos, fatura em média 1900 libras (ou seja, 2181,49 euros).









Ver comentários