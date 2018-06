Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisca Pereira surpreende ator no estúdio

Empresária fingiu ser uma personagem da novela ‘Deus Salve o Rei’.

Francisca Pereira surpreendeu tudo e todos, mas em especial o marido, Ricardo Pereira. A empresária vestiu-se a rigor e fingiu ser a personagem Diana, com quem o ator contracena na novela ‘Deus Salve o Rei’.



Visivelmente nervosa, Francisca entrou no estúdio, fez-se passar pela personagem e beijou o marido.



Uma surpresa realizada para celebrar o Dia dos Namorados, no Brasil.



Ricardo Pereira não escondeu a felicidade e deixou uma mensagem para a companheira, como forma de agradecimento. "O amor em cena. Que surpresa tão boa, meu amor. Amo-te muito. Feliz dias dos namorados", escreveu nas redes sociais.