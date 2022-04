Francisco Pinto Balsemão tem o seu palacete, no Bairro da Lapa, em Lisboa, à venda por cerca de 10 milhões de euros. Trata-se de um imóvel imponente, com 888 metros quadrados, oito salas com lareira, três cozinhas, jardim com quase dois mil metros quadrados, com uma vista privilegiada sobre o rio Tejo.









