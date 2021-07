Francisco Rodrigues dos Santos dá o nó: “Foi o dia mais feliz da minha vida”

Dois anos depois de ter pedido Inês Guerra Vargas em casamento, o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, também conhecido como ‘Chicão’, trocou no sábado juras de amor com a amada. A cerimónia religiosa teve lugar na Igreja da Memória, em Lisboa, e a festa seguiu-se na Quinta da Pimenteira, na zona de Monsanto. “Foi o dia mais importante e feliz da minha vida”, começou por contar ao. “Estivemos reunidos com a nossa família e amigos que puderam presenciar o nosso compromisso e união, e em quem encontrámos a alegria, o conforto e carinho que tornaram o dia perfeito”, completou.Francisco Rodrigues dos Santos e Inês Guerra Vargas foram vítimas da pandemia, visto que a data inicial para o grande dia era 4 de outubro de 2020.