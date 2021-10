Frank Ocean em Lisboa? Fãs do cantor garantem que sim, com pistas na Baixa e no Oceanário

Suspeitas de que o artista norte-americano, Frank Ocean, está em Lisboa foram levantadas nas redes sociais esta terça-feira, após o artista ter sido, alegadamente, visto na Baixa da cidade.Uma imagem publicada no Instagram por uma conta de uma loja de roupa na Baixa e várias publicações no Twitter deram origem às alegações.Esta quarta-feira, uma publicação nas histórias do Instagram da conta do artista parece mostrá-lo no Oceanário de Lisboa. Muitos fãs, já ansiosos, tomaram as imagens como garantias de que o cantor está em solo português a passar uns dias.