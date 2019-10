Frederico Varandas vai ser pai

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Frederico Varandas enfrenta os momentos de maior contestação desde que assumiu a presidência do Sporting, mas na vida pessoal só tem motivos para sorrir. Aos 40 anos, o homem forte dos leões prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho, que é fruto da relação com a triatleta Katarina Larsson, de 33.Apesar de a sueca já estar na reta final da gestação, a notícia tem sido mantida segredo, até... < br />