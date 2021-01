Alex Apolinário, o jogador do Alverca que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no domingo durante o jogo frente ao União de Almeirim, morreu ontem, aos 24 anos. A sua partida prematura deixou em choque os colegas e todo o mundo do futebol, e principalmente a família. O futebolista brasileiro deixou dois filhos, Nícolas, de cinco anos, e Antonella, de dois, ambos fruto da relação com Ariane Nóbrega.