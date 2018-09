Jogador quer deixar de pagar dois mil euros de pensão de alimentos e passar a pagar 600 devido a corte no ordenado.

Por Nelson Rodrigues e Tânia Laranjo | 01:30

Nos últimos três anos, Hugo Almeida pagou mensalmente dois mil euros de pensão de alimentos à filha mais nova, atualmente com cinco anos, e fruto de uma relação extraconjugal. Agora, o futebolista pediu ao Tribunal de Família e Menores do Porto, que tinha fixado aquele valor, para passar a pagar apenas 600 euros, alegando que tem vindo a sofrer um corte no ordenado e, como está numa fase final da carreira, prevê que o seu futuro seja o desemprego.