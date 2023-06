Matheus Nunes, jogador do Wolverhampton, aproveitou o facto de não ter sido chamado por Roberto Martínez à seleção nacional para se divertir com amigos e familiares.Curiosamente, foi na noite de sábado, dia em que Portugal venceu por 3-0 a Bósnia e Herzegovina no Estádio da Luz, que o futebolista, de 24 anos, escolheu uma das discotecas mais conhecidas de Lisboa para uma saída noturno.









