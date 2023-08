Vítor Soares, conhecido como ‘Vitó’, e arguido no processo ‘Semente em Pó’, vai ficar a saber na próxima semana o que o futuro lhe reserva. O acórdão do processo que envolve o companheiro de Sónia de Jesus, ex-concorrente do Big Brother, será conhecido a 25 de agosto.



Recorde-se que a 11 de julho o Ministério Público (MP) pediu a condenação de todos os arguidos pelos crimes de tráfico de estupefacientes, detenção de arma proibida e tráfico e mediação de armas.









