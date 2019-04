Namorada de CR7 surgiu no estádio da Juventus, em Turim, com um visual arrojado que não deixou os adeptos indiferentes.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Ainda o jogo entre a Juventus e o Ajax, a contar para a Liga dos Campeões, não tinha começado e já Georgina Rodríguez dava espetáculo nas bancadas do Allianz Stadium, esta terça-feira à noite, em Turim.A namorada de Cristiano Ronaldo não passou despercebida a ninguém ao surgir na tribuna reservada aos familiares dos jogadores com umas botas de cano alto preta e apenas uma t-shirt curta a mostrar as pernas.