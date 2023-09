Nem na passerelle Georgina Rodríguez, de 29 anos, daria mais nas vistas. A companheira de Cristiano Ronaldo esbanjou luxo e glamour na Semana da Moda de Paris, para onde se deslocou de jato privado.



Gio tornou-se a verdadeira estrela do desfile da marca de luxo Loewe, muito por causa do look que escolheu: um ‘trench coat’ que fazia as vezes de vestido, conjugado com umas botas brancas de pelo até ao joelho e uns óculos de sol retangulares, tal como ditam as últimas tendências.









