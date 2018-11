Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Georgina imparável no apoio a Ronaldo

Modelo marcou presenças nas bancadas no último jogo.

Desde que estoirou a polémica em torno de Cristiano Ronaldo, com Kathryn Mayorga a acusá-lo de violação, que a namorada do craque se tem mantido firme a seu lado.



Incansável no apoio a CR7, no último sábado Georgina Rodríguez voltou a marcar presença nas bancadas de Turim, no jogo frente ao Cagliari, que a Juventus venceu.



A seu lado estava o filho mais velho de CR7, Cristianinho.