Georgina Rodríguez faz questão de acompanhar a par e passo a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United. A modelo espanhola viajou para Portugal na sexta-feira com o craque e o casal ficou hospedado no apartamento mais antigo de CR7, na Av. da Liberdade, em Lisboa.No entanto, a estadia revelou-se curta para a espanhola que saiu de casa às 10h40 de sábado acompanhada pela habitual equipa de seguranças que garante a máxima proteção à família do craque.