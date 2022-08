Georgina Rodríguez partilhou esta semana com os seguidores online uma foto a fazer uma tatuagem de um anjo, numa clara referência ao filho que morreu durante o parto, no passado mês de abril.



Recorde-se que, na altura, num comunicado assinado conjuntamente com Cristiano Ronaldo, de 37 anos, Gio, de 28 anos, falava do “anjo” que tinha acabado de perder.









