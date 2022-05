Georgina Rodríguez usou ontem as redes sociais para anunciar o nome da filha mais nova: Bella Esmeralda. A companheira de Cristiano Ronaldo aproveitou o pretexto para partilhar enternecedoras fotografias da bebé e confirmar que a menina nasceu no dia 18 de abril.



Nas imagens, que ultimamente foram as mais desejadas pelos milhões de fãs de CR7 em todo o Mundo, Georgina mostrou a bebé nos primeiros dias de vida e já em casa, notando-se a evolução que teve durante estas semanas.









