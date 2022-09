Georgina Rodríguez, de 28 anos, saiu da sua zona de conforto no que toca ao estilo e surpreendeu na passadeira do Festival de Cinema de Veneza, em Itália, com um vestido arrojado preto, justo, de cetim, com uma abertura lateral, que evidenciou as suas curvas. O modelo da marca Genny está disponível no site por 1100 euros. A namorada de Cristiano Ronaldo combinou-o com umas sandálias da marca Prada, de 810 euros. O penteado também deu que falar, já que optou por um apanhado ao estilo Audrey Hepburn, no mítico filme ‘Breakfast at Tiffany’s’.



