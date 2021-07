Georgina Rodríguez grava documentário em Lisboa

Terminadas as férias em Maiorca, Espanha, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez viajaram até Portugal para os últimos dias de descanso antes do regresso a Itália e às rotinas de trabalho. Enquanto CR7 aproveitou a passagem por Lisboa para um treino na Cidade do Futebol, Georgina Rodríguez esteve com a equipa da Netflix a gravar para o documentário sobre a sua vida, a estrear em breve na plataforma de streaming.No Instagram, a modelo espanhola levantou um pouco a ponta do véu e deixou-se fotografar, no sábado, num terraço no centro de Lisboa, uma fotografia também partilhada nas redes sociais da Netflix. Ao final da tarde, apurou o CM, Gio e CR7 estiveram numa loja de roupa também na capital, e seguiram para um restaurante de luxo. Entretanto, este domingo à tarde, rumaram a Itália. Esta segunda-feira, o craque realiza exames médicos na Juventus e, na terça-feira, inicia os treinos.