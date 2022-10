A nova temporada de ‘Soy Georgina’ ainda não tem data de estreia, mas já foram divulgadas algumas imagens do reality show da Netflix durante um festival espanhol de cinema, televisão e rádio, o FestTVal. No vídeo de apresentação, Georgina Rodríguez surge a falar do momento mais difícil da sua vida, que aconteceu a 18 de abril, quando perdeu um dos filhos gémeos no parto.









