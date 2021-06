Com alguma sorte, ou algo mais do que isso, Cristiano Ronaldo pôde ver Georgina Rodríguez, a sua companheira, de janela para janela, nos quartos onde ficaram hospedados em Sevilha. Ou eventualmente numa área comum do hotel onde a seleção portuguesa montou quartel-general para o jogo deste domingo com a Bélgica. Embora esta hipótese seja pouco provável.