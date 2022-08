De férias na Sardenha, Gio Rodríguez tem aproveitado o tempo para gozar das belas águas cristalinas daquela ilha italiana na companhia dos amigos mais próximos e da família. A empresária tem usado as redes sociais para mostrar os filhos de Cristiano Ronaldo, com particular ênfase na pequena Bella Esmeralda, que já está com quatro meses e cada vez se parece mais com a irmã, Alana Martina, de quatro anos.









Ver comentários