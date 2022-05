Georgina Rodríguez mostra o corpo pela primeira vez depois de ser mãe

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, mostrou pela primeira vez o seu corpo depois de ter sido mãe.Passadas apenas quatro semanas de ter dado à luz, a empresária espanhola mostrou-se elegante numa fotografia tirada em frente ao espelho, publicada na rede social Instagram.Na imagem vê-se Georgina vestida com umas leggins cor-de-rosa, um top da mesma cor, e uma cinta preta, evidenciado a sua silhueta, com o fundo de um ginásio por trás.Georgina Rodríguez foi mãe da pequena Bella Esmeralda no dia 18 de abril. Recorde-se que esta passou por uma gravidez de gémeos, que não correu como esperado. A namorada de Cristiano Ronaldo perdeu o menino durante o trabalho de parto, uma situação que foi partilhada por ambos nas redes sociais.A empresária espanhola volta assim aos seus treinos habituais de ginásio, tentando recuperar o peso habitual.