Georgina Rodríguez surpreende com visual polémico

Cabelos rebeldes e calções de ciclista em Milão.

Sempre a surpreender! Poderia ser esta a frase de apresentação de Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo.É sobretudo na maneira como se veste que a espanhola mais dá nas vistas. E, desta vez, decidiu reforçar a dose precisamente num evento de moda.Gio esteve em alguns desfiles da Semana da Moda de Milão e apareceu, no primeiro dia do certame, com calções de estilo ciclista e uns cabelos rebeldes, que criaram polémica juntos de alguns seguidores nas redes sociais.