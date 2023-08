Georgina Rodríguez viu a vitória de Cristiano Ronaldo, por 2-1, contra o Al Hilal, através da. A companheira do português publicou uma fotografia no Instagram onde se mostra acompanhada dos filhos a ver a final da Taça dos Campeões Árabes, transmitida em exclusivo pelaO jogador português bisou no encontro que colocou frente a frente o Al Nassr de Luís Castro e o Al Hilal de Jorge Jesus, que contou com Rúben Neves a titular.