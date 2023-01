Rodeada de seguranças, acomodada num hotel de luxo e a viver como uma turista num país onde as leis são muito rigorosas para com as mulheres. É assim que Georgina Rodríguez vai gozando os seus primeiros dias na Arábia Saudita. À modelo espanhola de 28 anos está a ser permitida uma vida bem diferente das mulheres sauditas, desde o facto de estar autorizada a viver com Cristiano Ronaldo sem ser casada ou a exibir o seu cabelo em público.

